Визит Зеленского в США назвали полным унижением

Соскин: Визит Зеленского на похороны Грэма в США обернулся полным унижением

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин назвал встречу в Белом доме пустой, а визит Зеленского в США — полным унижением.

«Зеленский просто приехал, посмотрел на гроб сенатора (Линдси Грэма, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру»), посидел в углу и уехал. Полное унижение и мерзость. Мог и не кататься вовсе», — подчеркнул политолог.

По мнению Соскина, президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не рад видеть Зеленского и ему необходимо вести себя скромнее.

Ранее сообщалось, что Зеленского отсадили от Трампа на церемонии прощания с Грэмом. Траурное мероприятие состоялось в Вашингтонском Национальном Соборе.