Врач назвала неожиданную причину сбоя в работе сердца после еды

Кардиолог Савонина назвала причиной аритмии после еды проблемы с ЖКТ

Кардиолог, врач функциональной диагностики Ольга Савонина назвала неожиданную причину аритмии после еды. В беседе с KP.RU она отметила, что это может быть связано с проблемами с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

По словам медика, сначала нужно исключить патологию сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, анемию. «Если обследование не выявило эти заболевания, то следующим шагом будет проверка ЖКТ», — уточнила она.

Специалист подчеркнула, что сбой в работе сердца после приема пищи в некоторых случаях возникает из-за язвы, воспалительных процессов или даже онкологических патологий желудка.

Она указала, что виновником аритмии может быть и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). «Когда воспаляется нижний отдел пищевода, он контактирует с левым предсердием, что, в свою очередь, является фактором риска для увеличения частоты сердечных сокращений и развития сердцебиения и аритмии», — пояснила эксперт. Она рекомендовала обратиться к специалисту для выяснения точной причины.

