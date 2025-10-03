Забота о себе
Врач назвала две общие привычки долгожителей

Врач Эван-Хоуэллс назвала любовь к спорту общей чертой долгожителей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Хелен Эван-Хоуэллс назвала две привычки, которые есть у всех ее пациентов-долгожителей. Ее мнение приводит Daily Mirror.

Первой общей чертой людей, доживших до глубокой старости, врач назвала любовь к спорту. По ее словам, физические упражнения положительно влияют не только на состояние организма, но и на психическое здоровье. Кроме того, они полезны для профилактики болезни Альцгеймера.

Вторым важным принципом здоровой старости Эван-Хоуэллс считает профилактику инфекционных и вирусных заболеваний. Она уточнила, что все долгожители, которых она встречала, стараются избегать контактов с заболевшими родственниками и друзьями, а также часто моют руки.

Специалистка добавила, что, помимо этого, пожилым важно придерживаться сбалансированного и полноценного питания, а также не переутомляться.

Ранее методист лечебной физкультуры отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов заявил, что бег может продлить жизнь на четыре года. По словам эксперта, у бегунов улучшается работа сердца, сосудов, дыхательной и нервной системы.

