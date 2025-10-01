Россиянам раскрыли простой способ продлить жизнь на четыре года

Эксперт восстановительной медицины Антонов: Бег продлевает жизнь на четыре года

Бег способен продлить жизнь на три-четыре года, заявил старший инструктор-методист лечебной физкультуры отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов. Простой способ продлить жизнь он раскрыл в беседе с «Газетой.Ru».

Антонов отметил, что бег положительно влияет на все системы организма: сердечно-сосудистую, дыхательную, нервную, эндокринную и опорно-двигательную. Если регулярно бегать в умеренном темпе два-три раза в неделю, то артериальное давление и уровень «плохого» холестерина снижаются, улучшается эластичность сосудов, а риск инфаркта и инсульта уменьшается на 30-50 процентов.

По словам эксперта, некоторые исследования доказали, что у бегунов клетки стареют медленнее и их продолжительность жизни на три-четыре года больше, чем у тех, кто ведет пассивный образ жизни. «Самое главное, что никогда не поздно начать бегать, даже люди, начавшие бегать в 40–50 лет, получают значительные оздоровительные эффекты», — заключил Антонов.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин назвал два неочевидных фактора, которые значительно увеличивают нагрузку на сердце. По его словам, заболевания сердца могут появиться после перенесенной вирусной инфекции, а также из-за недосыпа.