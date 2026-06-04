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06:30, 4 июня 2026РоссияЭксклюзив

Мошенники стали использовать чемпионат мира по футболу для обмана россиян

SBA: Мошенники активизировали фишинговые атаки вокруг ЧМ-2026
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Мошенники всегда используют тематику крупных мероприятий, в том числе международных, для реализации собственных схем, рассказали аналитики сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). В беседе с «Лентой.ру» они предупредили россиян об активизации злоумышленников вокруг Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года.

В мае эксперты выявили 8,4 тысячи фишинговых доменов, связанных с ФИФА и ЧМ-2026, что на 35 процентов больше, чем в апреле. Всего за весну 2026 года аналитики сервиса выявили 18,7 тысяч фишинговых доменов, которые связаны с Международной федерацией футбола и стартующим 11 июня турниром.

Эксперты подчеркивают, что большая часть фишинговых страниц связана со ставками на спортивные события: злоумышленники имитируют сайты легальных букмекеров, а также создают страницы сервисов, которые якобы помогают зарабатывать на ставках. Меньшая часть фишинговых сценариев связана с пиратскими трансляциями, доступ к которым предлагают получить, авторизовавшись через мессенджеры, покупкой билетов на матчи чемпионата мира и другие связанные с турниром мероприятия.

Отдельная категория связана с фишинговыми ресурсами, через которые злоумышленники распространяют вредоносное программное обеспечение (ПО), сообщили специалисты. Например, пользователям предлагают установить приложение, с помощью которого можно будет отслеживать трансляции матчей и статистику игроков на турнире. Вместо него пользователь может получить вредоносную программу, которая будет отслеживать его действия и красть данные, в том числе необходимые для авторизации в банковских приложениях, «Госуслугах», мессенджерах.

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«По данным исследований, в России около 7 миллионов человек регулярно делают ставки на спорт. Во время чемпионата мира по футболу это количество растет — крупные международные события традиционно привлекают больше игроков. Это большое поле для мошенников, которые могут использовать азарт людей против их самих. Потенциальные потери от фишинга вокруг турнира, вероятно, будут исчисляться десятками и сотнями миллионов рублей», — рассказал руководитель сервиса Сергей Трухачев.

Ранее специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков предупреждал, что злоумышленники начали использовать тему планового отключения горячей воды для атак на россиян.

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