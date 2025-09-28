Россиянам назвали два серьезно увеличивающих нагрузку на сердце фактора

Кардиолог Ефремкин: Даже в молодом возрасте после ОРВИ может развиться миокардит

Патологии сердечно-сосудистой системы могут появляться даже у молодых людей, если сердце работает на износ, заявил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин. Два фактора, которые негативно влияют на здоровье этого органа, врач назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь серьезно увеличивать нагрузку на сердце могут перенесенные вирусные инфекции. Врач объяснил, что из-за них может развиться воспалительная патология сердца — миокардит. В случае если после выздоровления от простуды остались боль в области сердца, одышка и отеки, Ефремкин призвал незамедлительно обратиться к врачу.

Еще одним усиливающим нагрузку на сердце фактором кардиолог назвал хронический недосып. Из-за нехватки сна нарушаются суточные ритмы, поддерживается высокая активность симпатической нервной системы, отвечающей за реакцию организма на стресс и нагрузку, в результате сердце не отдыхает, отметил Ефремкин.

«Это провоцирует повышение давления, увеличение уровня кортизола, развитие аритмий и атеросклероза — заболевания, при котором на стенках сосудов образуются бляшки, сужающие их просвет», — объяснил доктор.

Ранее кардиолог Ольга Целикина заявила, что сидячий образ жизни вредит здоровью не меньше курения. По ее словам, из-за отсутствия движения увеличивается вес, поднимается давление, растет уровень холестерина и уменьшается мышечная масса.

