15:27, 16 сентября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали вредящую здоровью не меньше курения привычку

Кардиолог Целикина: Сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Сидячий образ жизни провоцирует ряд проблем со здоровьем, среди которых есть довольно серьезные, предупредила кардиолог клиники «Медскан Hadassah» Ольга Целикина. О его последствиях доктор рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Врачи и ученые все чаще называют сидячий образ жизни новым курением. Исследования показывают, что это действительно так. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, подвергаются риску преждевременной смерти не меньше курильщиков и людей с ожирением», — уверяет Целикина.

Из-за малоподвижного образа жизни также появляются или обостряются различные проблемы со здоровьем: увеличивается вес, поднимается давление, растет уровень холестерина, уменьшается мышечная масса. Люди, ведущие сидячий образ жизни, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тромбозом глубоких вен, диабетом, а также болями в спине. Кроме того, сидячий образ жизни может стать одним из факторов, которые повышают риск развития онкологических заболеваний и деменции.

Врач напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым людям уделять физическим нагрузкам хотя бы 20 минут в день. Если время на спорт выделить не получается, она посоветовала компенсировать недостаток активности пешими прогулками, танцами, походами в магазин вместо доставки продуктов. Также во время работы стоит чаще менять позу, вставать, ходить по офису или квартире, например, во время разговора по телефону.

Ранее кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская перечислила помогающие дожить до 100 лет привычки. По ее словам, долгой жизни способствует естественная физическая активность.

