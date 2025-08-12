Перечислены помогающие дожить до ста лет привычки

Кардиолог Чайковская: Ходьба и социальные связи продлевают жизнь

Изменение некоторых привычек может способствовать долголетию, заявила кардиолог, аритмолог и реабилитолог Мария Чайковская. Укрепляющие здоровье сердца и помогающие дожить до ста лет привычки она перечислила в беседе с NEWS.ru.

По словам Чайковской, долгой жизни способствует естественная физическая активность. «Долгожители редко ходят в спортзал. Их движение — это ежедневная часть жизни: ходьба, работа в саду, домашние дела», — уточнила она. Кроме того, продолжила врач, сердце укрепляют разнообразные растительные компоненты в рационе питания, цельные продукты: овощи, фрукты, бобовые, орехи, а также умеренность в их потреблении. Такая пища богата клетчаткой и антиоксидантами, которые снижают уровень холестерина и предотвращают воспаление, защищая сосуды от повреждений.

Не менее важны для долгой и счастливой жизни ментальное здоровье и социальные связи, продолжила врач. По ее словам, долгожители часто окружены семьей и друзьями. «Хронический стресс и малоподвижный образ жизни создают опасную нагрузку на сердце, тогда как естественная активность, правильное питание и социальная вовлеченность обеспечивают его долгую и здоровую работу», — заключила Чайковская.

