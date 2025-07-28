Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:43, 28 июля 2025Забота о себе

Онколог назвал способ продлить жизнь

Онколог Черемушкин: Питание, образ жизни и хорошее лечение продлевают жизнь
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, как можно продлить жизнь. Способы сделать это он назвал в беседе с aif.ru.

Он назвал угасание организма естественным процессом, однако предложил посмотреть, как живут чемпионы мира по долгожительству — японцы. «Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше», — сказал Черемушкин.

Врач напомнил, что следить надо не только за здоровьем тела, но и за эмоциональным состоянием.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января 2021
Передачу Малышевой смотрят миллионы. Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
Передачу Малышевой смотрят миллионы.Что будет, если питаться по ее заветам? Мы проверили и пожалели
4 июля 2022
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца. Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
Инфаркт, переломы, отравления, остановка сердца.Все о том, как правильно оказать первую помощь до приезда врачей
22 декабря 2022

«В человеке заложена программа жизни — не больше 125 лет. Все начинает угасать, это естественно», — добавил онколог. Он также подчеркнул, что даже многие долгожители не доживают до этого возраста.

Ранее координатор программы сестринского дела в колледже Анхангера Элисангела Биттенкур рассказала, какая еда увеличивает, а какая снижает риск рака простаты у мужчин. По ее словам, профилактике этого заболевания способствует богатая фруктами, овощами и продуктами с низким содержанием животных жиров диета в сочетании с регулярными физическими упражнениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Астрахани рухнула часть аварийного дома. Жильцы давно жаловались на трещины в стенах и затопленный подвал

    Лавров высказался о восстановлении отношений с Западом

    Лавров сравнил Запад с дворовыми хулиганами

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Женщина не смогла прокатиться на американских горках и похудела на 108 килограммов

    В российском городе ребенку сделали трепанацию черепа после встречи с самокатчиком

    Одна страна усилит систему ПВО на границе с Белоруссией

    Пассажиры выстроились в очереди в аэропорту из-за отмененных рейсов «Аэрофлота»

    Адвокат-иноагент пойдет под суд за пост и интервью с фейками о Российской армии

    Родственники Лазаревой не захотели состоять с ней в одном чате в WhatsApp

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости