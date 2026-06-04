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06:50, 4 июня 2026Бывший СССР

Командование ВСУ перебросило «полк смерти» ближе к российской границе

ТАСС: Командование ВСУ перебросило «полк смерти» под Сумы из-за колоссальных потерь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило дополнительные подразделения 225-го отдельного штурмового полка, который называют «полком смерти», в район Великой Рыбицы Сумской области неподалеку от российской границы. Такие данные привел источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«На фоне колоссальных потерь в 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на берегу реки Псел перебросили в Сумской район очередные подразделения 225-го отдельного штурмового полка — "полка смерти", которые уже понесли потери», — констатировал собеседник агентства.

Свое название полк получил из-за огромного числа потерь личного состава и пропавших без вести. Также он известен тем, что военнослужащие, состоящие в этом формировании, похищали бойцов из других украинских подразделений и удерживали их в подвалах.

Ранее стало известно о колоссальных потерях ВСУ на севере Украины. Противник был вынужден перебросить в Сумскую область разведывательные подразделения.

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