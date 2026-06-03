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08:34, 3 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о колоссальных потерях ВСУ на севере Украины

ВСУ из-за колоссальных потерь перебросили разведподразделения в Сумскую область
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на северных участках фронта, в связи с чем в Сумскую область были переброшены разведподразделения. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Уточняется, что колоссальные потери ВСУ терпят в Иволжанском и Писаревке.

«Враг был вынужден перебросить в Сумскую область разведывательные подразделения 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о переброске боеспособных штурмовых групп ВСУ в Сумскую область. Сообщалось об их переводе под Кондратовку.

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