Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:01, 20 июля 2026Экономика

Россия резко нарастила закупки китайского пива

Россия в 2026 году нарастила закупки китайского пива более чем на 40 %
Дмитрий Воронин

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Россия в первой половине года нарастила закупки пива из КНР более чем на 40 процентов, до 25,3 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на данные китайских таможенников сообщает РИА Новости.

В июне Москва снизила импорт поставляемого Пекином пива на 18 процентов месяц к месяцу, нарастив его год к году примерно на 10 процентов. РФ уступает по этому показателю только Гонконгу, Тайваню и Мьянме.

По итогам января-апреля импорт пива в Россию вырос в полтора раза, до 13,5 миллиона декалитров. Участники рынка связывали такую динамику с крайне низким показателем поставок 2025 года из-за повышения пошлин на продукцию из недружественных стран.

При этом, например, закупки пива в Германии продолжают резко снижаться, сократившись в мае сразу втрое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Власти раскрыли последствия удара ВСУ по Домодедово
    13-летняя атлетка совершила подвиг ради спасения любимых
    Артемий Лебедев назвал опасных для будущего России людей
    Россия резко нарастила закупки китайского пива
    Крупнейший «зеленый» складской комплекс России загорелся после атаки ВСУ
    В Госдуме предложили считать срок регистрации иномарок по-новому
    Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Подмосковье
    На Украине Федорова обвинили в лоббировании интересов приближенных производителей
    Иностранец попытался вывезти из России порнографические материалы
    Описана скрытая опасность дешевых зарядок для смартфонов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok