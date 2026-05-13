Россия резко увеличила закупку пива за рубежом

«Ведомости»: Импорт пива в Россию за четыре месяца 2026 года вырос на 51 процент

По итогам первых четырех месяцев 2026 года импорт пива в Россию вырос на 51 процент, то есть в полтора раза — до 13,5 миллиона декалитров по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак») пишут «Ведомости».

Внутреннее производство при этом, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), упало на 2,2 процента (около шести миллионов декалитров), до 277,7 миллиона декалитров.

Как указали опрошенные изданием участники рынка, впечатляющая динамика поставок зарубежного пива связана с крайне низким показателем прошлого года. Тогда на результат повлияло десятикратное повышение пошлин на продукцию из недружественных стран.

Прямые поставки пива от таких крупных производителей, как Чехия и Германия, падают и в 2026 году, зато экспорт в Россию наращивают Эстония (плюс 72,2 процента), Латвия (плюс 19,2 процента) и Литва (плюс 13,1 процента). Большая часть всех поставок (почти 60 процентов) идет через Белоруссию, где пошлины значительно ниже.

Одновременно на 16 процентов растут поставки из Китая, на который заградительные пошлин не действуют, а также из ОАЭ (плюс 41 процент).

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин не исключил, что активные закупки иностранного пива связаны с крепким рублем. Импортеры пытаются наполнить склады, пока продукцию еще можно ввозить по относительно низким ценам.

Тем не менее, отмечает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, говорить о полноценном восстановлении спроса на иностранное пиво пока рано. Текущая тенденция отражает скорее статистический эффект, чем активность потребителей.

Ранее РАТК сообщил, что розничные продажи водки в России в январе-апреле выросли на 2,3 процента, до 23,37 миллиона декалитров. Эксперты, комментируя статистику, указывали, что потребители начали возвращаться к крепкому алкоголю из-за сильного роста цен на остальные продукты.