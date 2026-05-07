В России выросли продажи водки

Продажи водки в России выросли в январе-апреле на 2,3 %

Розничные продажи водки в России выросли в январе-апреле год к году на 2,3 процента, до 23,37 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

При этом реализация коньяка сократилась в отчетный период на 1 процент, до 4 миллионов декалитров, виноградного вина — на 1,9 процента, до 17,18 миллиона. В целом продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли в первой трети года на 0,8 процента, до 64 миллионов декалитров.

Уточняется, что в апреле розничные продажи спиртного крепче 9 процентов увеличились к аналогичным уровням 2025 года на 4,9 процента.

По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, на которого ссылается «Коммерсантъ», спрос на алкоголь растет во многом за счет дешевой водки, которая в 2026 году подорожала меньше, чем другой крепкий алкоголь, на фоне чего потребители начали переориентироваться именно на нее.

Производство водки сократилось в России в 2025 году на 4,2 процента, до 79,32 миллиона декалитров. Продажи этого вида алкоголя показывали сопоставимое снижение.