Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:52, 15 декабря 2025Экономика

В России оценили темпы снижения продаж спиртного

Продажи водки снизились за 11 месяцев 2025 года на 3,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Розничные продажи водки в России снизились в январе-ноябре 2025 года на 3,5 процента, составив 66,31 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

Реализация коньяка упала на 9,1 процента, до 11,37 миллиона декалитров, а в целом объем продажи спиртного в стране без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился за 11 месяцев на 9,8 процента, достигнув примерно 182 миллионов декалитров. В том числе снижение продаж затронуло вина. Для виноградных вин оно составило 1,5 процента, а для игристых — 2,7 процента.

При этом, согласно представленным оценкам, темпы падения продаж алкогольных напитков в России несколько замедлились по сравнению с данными за январь-октябрь, когда их уровень в целом упал на 12 процентов, а в сегменте водки — на 4,5 процента.

Выпуск водки по итогам первых десяти месяцев текущего года падал к уровням 2024-го на 5,6 процента, до 60,76 миллиона декалитров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не лучший состав для переговоров». Зеленский встретился с представителями США в Берлине. Что обсуждалось?

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Репортер приехала на съемки и увидела неожиданную картину

    Финансист назвал комфортный для россиян курс доллара

    Собянин сообщил о продолжающихся попытках ВСУ атаковать Москву

    Дочь популярной телеведущей обнажила грудь перед камерой

    В США заявили о способности «Темного орла» ударить по Москве

    В российском общежитии студенты устроили кровавую драку

    Россиянам назвали самые бюджетные горнолыжные курорты страны

    Стало известно о жизни Асада в доме на Рублевке по соседству с Януковичем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok