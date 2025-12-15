В России оценили темпы снижения продаж спиртного

Продажи водки снизились за 11 месяцев 2025 года на 3,5 %

Розничные продажи водки в России снизились в январе-ноябре 2025 года на 3,5 процента, составив 66,31 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

Реализация коньяка упала на 9,1 процента, до 11,37 миллиона декалитров, а в целом объем продажи спиртного в стране без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи сократился за 11 месяцев на 9,8 процента, достигнув примерно 182 миллионов декалитров. В том числе снижение продаж затронуло вина. Для виноградных вин оно составило 1,5 процента, а для игристых — 2,7 процента.

При этом, согласно представленным оценкам, темпы падения продаж алкогольных напитков в России несколько замедлились по сравнению с данными за январь-октябрь, когда их уровень в целом упал на 12 процентов, а в сегменте водки — на 4,5 процента.

Выпуск водки по итогам первых десяти месяцев текущего года падал к уровням 2024-го на 5,6 процента, до 60,76 миллиона декалитров.