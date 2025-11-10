В России сократили выпуск водки

Выпуск водки в России сократился в январе-октябре на 5,6 %

Производство водки в России сократилось в январе-октябре текущего года на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составив 60,76 миллиона декалитров. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает ТАСС.

В целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упало в РФ за 10 месяцев на 7,8 процента, до 139,48 миллиона декалитров, в том числе коньяка — на 16,5 процентов, до 6,63 миллиона декалитров.

По итогам января-сентября выпуск водки в России падал на 6 процентов, а ее официальные продажи снижались на 4,5 процента, до 54,46 миллиона декалитров.

Ранее лучшим временем для покупки алкоголя перед празднованием Нового года в России назвали первую половину декабря.