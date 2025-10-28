Официальные продажи водки в России упали

РАТК сообщил о падении продаж водки в России с начала года на 4,5 процента

По итогам девяти месяцев года в России через официальные каналы продано 54,46 миллиона декалитров водки, что на 4,5 процента меньше, чем за тот же период годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля сообщает «Интерфакс».

Также на 9,7 процента, до 9,29 миллиона декалитров, сократились продажи коньяка, в общие продажи спиртного крепостью выше 9 градусов упали на 2,1 процента.

Продажи виноградных вин снизились на 3,1 процента, до 42,37 миллиона декалитров, игристых — на 6,2 процента, до 14,77 миллиона декалитров, а ликерных — на 11,1 процента, до 877,8 тысячи декалитров. В целом продажи алкоголя (кроме пива, сидра, пуаре и медовухи) упали на 12 процентов.

До этого сообщалось, что по итогам первых трех кварталов продажи пива в России упали почти на 17 процентов.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов со ссылкой на данные ЕГАИС об официальных продажах алкоголя заявил о сокращении показателя в регионе за последний год с 6,3 литра до 5,3 литра на человека. С марта по его инициативе в области действуют самые строгие в стране ограничения на продажу спиртного, а кроме того, власти ведут борьбу с алкомаркетами и стараются максимально сократить их количество.

Вместе с тем данные Федеральной службы государственной статистики показывают, что с начала года потребление алкоголя в Вологодской области выросло с 9,56 литра чистого спирта на душу населения до 9,65 литра. Как объяснил руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, тенденция может быть связана с ростом нелегальных продаж.