В российском регионе переименуют алкомаркеты для борьбы с пьянством

Глава Вологодской области Филимонов анонсировал переименование алкомаркетов

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о скором переименовании работающих в регионе алкомаркетов в сети продуктовых магазинов в рамках борьбы с пьянством. Он уверен, что процесс должен завершиться до конца 2025 года, сообщает РИА Новости.

По словам политика, названия и логотипы будущих продуктовых магазинов с предпринимателями согласованы. Первый из них появится в Вологде уже на следующей неделе. Изменится и ассортимент торговых точек, в новом формате алкоголь займет не более 20 процентов от общего объема товаров.

Филимонов подчеркнул, что власти нацелены не закрыть алкомаркеты, а помочь им переформатироваться, в том числе с помощью льготного займа в размере до пяти миллионов рублей под три процента годовых на три года. При этом ранее он указал, что всего в области работали 610 алкомаркетов, из них с начала года закрылись 389.

С марта этого года в области действует закон, ограничивающий время продажи алкоголя в будние дни периодом с 12 до 14 часов. В выходные и праздники спиртное продается c 08 до 23 часов, а ресторанам разрешается торговать алкоголем без ограничений по времени.

Сам глава региона высоко оценивает эффективность своей идеи. Однако СМИ сообщают о резком росте нелегальных продаж алкоголя, в том числе под видом лекарственных средств или газированных напитков, а также общем росте его употребления в связи с массовой покупкой про запас.

Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Андрей Турчак намерен ограничить время продажи спиртного с понедельника по четверг с 11 до 19 часов, а в пятницу — с 11 до 16 часов. В выходные и праздничные дни он анонсировал полный запрет продажи спиртного в магазинах. Поводом для таких мер губернатор назвал возросший уровень смертности в регионе, который с прошлого года уже превышает рождаемость.