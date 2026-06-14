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10:45, 14 июня 2026Россия

Детский сад в российском городе обвинили в травмировании детей

Годовалый ребенок получил черепно-мозговую травму в саду в Брянске
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: NataliyaBack / Shutterstock / Fotodom  

Закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получил годовалый мальчик в частном детском саду «Аленка» в Брянске. Руководство обвинило мать пострадавшего ребенка в желании получить деньги, а позже стало известно и о других случаях травмирования детей, сообщает Telegram-канал Shot.

По словам матери ребенка Полины, она отдала сына в детский сад со стоимостью посещения 30 тысяч рублей в месяц. Мальчик ходил туда три месяца. В один из дней женщина обнаружила у ребенка ушиб на голове и обратилась к воспитательнице. Та заявила, что ребенок упал с горки на прогулке, но заведующая заведением запретила говорить о ситуации, чтобы лично позвонить матери. Звонок так и не состоялся.

В больнице у ребенка диагностировали ушибы. В тот же вечер с Полиной связался владелец сада Дмитрий и предложил 15 тысяч рублей компенсации. На следующий день состояние ребенка ухудшилось: он потерял координацию, отказывался есть и капризничал. При повторном обращении в больницу медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Тогда мать отказалась от компенсации и сообщила директору сада, что будет подавать в суд. При встрече владелец «Аленки» познакомился с выписками из больницы, обвинил мать в желании получить деньги и решил предложить 30 тысяч рублей.

Женщина снова отказалась и обратилась с заявлением в региональное управление Следственного комитета. После скандала ей написали сразу несколько родителей из того же сада. Так, выяснилось, что двухлетняя девочка травмировала бровь, а воспитатели ничего об этом не сказали.

Ранее в Воронеже двухлетний мальчик устроил ДТП в переулке Автоматчиков. Он за рулем автомобиля выехал на площадку, где находились другие дети. Мать ребенка в момент аварии находилась на пассажирском сиденье.

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