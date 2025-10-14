Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 14 октября 2025Экономика

В туристическом регионе России запретят продажу алкоголя по выходным

Глава Республики Алтай Турчак пообещал запретить продажу спиртного по выходным
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Власти Республики Алтай в ближайшее время существенно ужесточат условия продажи алкоголя в регионе из-за возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

По его словам, «пьяные» ДТП и отравления алкоголем стали одними из главных причин негативной тенденции. К ним же относятся и болезни системы кровообращения, зачастую связанные с чрезмерным регулярным употреблением спиртных напитков.

Для исправления ситуации Турчак хочет ограничить время продажи спиртного с понедельника по четверг с 11 до 19 часов, а в пятницу — с 11 до 16 часов. В выходные и праздничные дни политик анонсировал полный запрет продажи спиртного. Коснется ли он заведений общественного питания и каких, губернатор не уточнил.

Одновременно в правительстве готовят запрет на продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Им предложат перейти на продажу продуктов или закрыться. Магазинам, сохранявшим право на продажу алкоголя и табака, запретят выкладывать их в прикассовой зоне по соседству с товарами для детей.

Материалы по теме:
«Торговцы смертью нам не нужны». Российский губернатор заявил о закрытии магазинов «Красное & Белое». Компания назвала это ложью
«Торговцы смертью нам не нужны». Российский губернатор заявил о закрытии магазинов «Красное & Белое». Компания назвала это ложью
4 августа 2025
«Зумеры плохо пьют» Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
«Зумеры плохо пьют»Петербург рискует лишиться статуса барной столицы. Почему это произойдет?
15 июня 2025

Также власти хотят закрыть все «наливайки» («чушка-бары», как назвал их Турчак) в жилом секторе, запретить продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним и активизировать рейды и контрольные закупки с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности.

Ранее Минфин России подготовил законопроект о создании в России на территории Республики Алтай новой игорной зоны. По мнению ведомства, это увеличит туристический потенциал региона.

Ранее в этом году борьбу с продажей алкоголя начал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. С марта в регионе в будние дни купить спиртное можно только с 12 до 14 часов. По наблюдениям СМИ, такое решение привело к бурному росту нелегальных продаж алкоголя, очередям в магазинах в разрешенные часы и в целом увеличению употребления спиртного из-за покупок про запас.

В свою очередь, Филимонов оценивает результат частичного сухого закона как положительный, указывая на снижение числа алкомаркетов и сокращение количества официальных продаж алкоголя.

С марта 2026 года политик намерен добиться введения дополнительных ограничений на продажу спиртных напитков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    В российском городе появилась зебра для ежей

    Россияне бросились скупать новогодние туры в пять теплых стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости