В туристическом регионе России запретят продажу алкоголя по выходным

Глава Республики Алтай Турчак пообещал запретить продажу спиртного по выходным

Власти Республики Алтай в ближайшее время существенно ужесточат условия продажи алкоголя в регионе из-за возросшего уровня смертности, который с прошлого года превышает уровень рождаемости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Турчак.

По его словам, «пьяные» ДТП и отравления алкоголем стали одними из главных причин негативной тенденции. К ним же относятся и болезни системы кровообращения, зачастую связанные с чрезмерным регулярным употреблением спиртных напитков.

Для исправления ситуации Турчак хочет ограничить время продажи спиртного с понедельника по четверг с 11 до 19 часов, а в пятницу — с 11 до 16 часов. В выходные и праздничные дни политик анонсировал полный запрет продажи спиртного. Коснется ли он заведений общественного питания и каких, губернатор не уточнил.

Одновременно в правительстве готовят запрет на продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Им предложат перейти на продажу продуктов или закрыться. Магазинам, сохранявшим право на продажу алкоголя и табака, запретят выкладывать их в прикассовой зоне по соседству с товарами для детей.

Также власти хотят закрыть все «наливайки» («чушка-бары», как назвал их Турчак) в жилом секторе, запретить продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним и активизировать рейды и контрольные закупки с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности.

Ранее Минфин России подготовил законопроект о создании в России на территории Республики Алтай новой игорной зоны. По мнению ведомства, это увеличит туристический потенциал региона.

Ранее в этом году борьбу с продажей алкоголя начал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. С марта в регионе в будние дни купить спиртное можно только с 12 до 14 часов. По наблюдениям СМИ, такое решение привело к бурному росту нелегальных продаж алкоголя, очередям в магазинах в разрешенные часы и в целом увеличению употребления спиртного из-за покупок про запас.

В свою очередь, Филимонов оценивает результат частичного сухого закона как положительный, указывая на снижение числа алкомаркетов и сокращение количества официальных продаж алкоголя.

С марта 2026 года политик намерен добиться введения дополнительных ограничений на продажу спиртных напитков.