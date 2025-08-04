«Торговцы смертью нам не нужны». Российский губернатор заявил о закрытии магазинов «Красное & Белое». Компания назвала это ложью

«Красное & Белое» опровергло слова Филимонова об уходе из Вологодской области

Сеть магазинов «Красное & Белое» уходит из Вологодской области. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов.

Отмечается, что действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом с 1 августа по заявлению владельца.

Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия в области закона об ограничении продажи алкоголя Георгий Филимонов губернатор Вологодской области

Жителям региона, которые потеряют рабочие места в связи с уходом сети алкомаркета, пообещали помочь с поиском работы. Владельцам помещений посоветовали отдавать предпочтение бизнесу в сфере общепита, например, создать кафе, пекарню или ресторан. Кроме того, власти пообещали предпринимателям оказать поддержку.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В сети «Красное & Белое» опровергли информацию о закрытии магазинов в Волгоградской области

При этом в пресс-службе компании «Красное & Белое» не подтвердили информацию об уходе из Вологодской области, передает ТАСС.

Кроме того, основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал «РБК» слова волгоградского губернатора ложью.

Филимонов отреагировал на комментарии представителей компании в своем Telegram-канале. «Ну пусть продают хлеб и продукты питания. И желательно вывеску поменять (ребрендинг). Потому что алкоголем торговать в Вологодской области они не могут. Лицензии нет».

Магазинам «Красное & Белое» запретили продавать алкоголь с 25 июля

Магазинам «Красное & Белое» в Вологодской области запретили продавать алкоголь с 25 июля. Потеря лицензии на продажу связана с нарушениями, которые допустила сеть. Им можно разрешили работать, но торговлю спиртным запретили.

Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 марта 2025 года, в будние дни купить алкоголь возможно только с 12:00 по 14:00. В выходные и праздничные дни продажа осуществляется в обычном режиме. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ограничения на продажу спиртного привел к возникновению черного рынка

Ограничение времени продажи алкоголя привело к возникновению стихийного черного рынка в Вологодской области. Об этом в апреле сообщал «Коммерсантъ». Жители региона стали организовывать продажу с рук. Так, запасаться алкогольными напитками с целью сбыта стали таксисты и пенсионерки. Отмечается, что пожилые женщины вечерами сидят с сумками, наполненными бутылками пива, вина и водки, у подъездов для торговли.

Кроме того, наибольшим спросом стали пользоваться так называемые наливайки, разливающие спиртное в стаканчики из-под кофе. И в местных аптеках увеличился ассортимент спиртовых настоек в аптеках и спрос на них.