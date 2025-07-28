В Вологодской области магазинам «Красное и Белое» запретили продавать алкоголь

Филимонов: 58 магазинов «Красное и Белое» потерял лицензию на продажу алкоголя

В Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

Торговля спиртным была прекращена с 25 июля. Потеря лицензии на продажу связана с нарушениями, которые допустила сеть.

«Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут», — пояснил Филимонов.

Большинство торговых точек, которые сейчас не могут продавать алкоголь, находятся в Вологде и Череповце.

Особый режим продажи спиртного действует в Вологодской области с марта 2025 года. В будние дни алкоголь можно купить только с 12:00 до 14:00. Сам Филимонов призвал не сравнивать введенные меры с сухим законом советских времен, поскольку в барах и ресторанах, а также по выходным в магазинах алкоголь продается в прежнем режиме. При этом, как писал «Коммерсантъ», такие шаги властей, призванные в том числе повысить рождаемость, уже привели к возникновению стихийного черного рынка.

Помимо антиалкогольной кампании, в регионе также борются с торгующими вейпами магазинами. Власти с начала июня добились закрытия 32 из 316 торговавших в регионе никотинсодержащей продукцией магазинов. Как сообщил Филимонов, только за 10 дней свою деятельность прекратили 11 объектов.