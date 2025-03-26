В российском регионе допустили изменение ограничений на продажу алкоголя

Вологодский губернатор Филимонов: Ограничения на продажу алкоголя могут изменить

Ограничения на продажу алкогольной продукции, действующие на территории Вологодской области, могут в дальнейшем изменить в зависимости от их результата. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов, его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что ограничения могут как ослабить, так и усилить в течение года. Конечное решение будет зависеть от эффективности принятых региональными властями мер. «Нужно будет посмотреть, есть ли необходимость дополнительных рестрикций, или наоборот, послаблений», — резюмировал губернатор.

Глава региона также призвал не сравнивать введенные в Вологодской области ограничения с «сухим законом» советского времени. В регионе, напомнил он, продажа алкогольной продукции не запрещена полностью, как это было в период антиалкогольных кампаний в СССР. Филимонов подчеркнул, что купить подобную продукцию в области можно по будням с 12:00 до 14:00. В выходные и праздничные дни розничные магазины в регионе работают в обычном режиме. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись.

Эти меры вступили в силу в Вологодской области с 1 марта 2025 года. Филимонов объяснял необходимость введенных ограничений в том числе заботой о здоровье граждан, проживающих в регионе. Он, в частности, утверждал, что свободная реализация алкоголя в магазинах и торговых сетях приводит к снижению численности населения. Результат этих мер проявился уже в первый день их действия. Суммарные объемы продаж алкогольной продукции упали вдвое в сравнении с обычным уровнем.