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10:11, 6 марта 2025Экономика

Продажи алкоголя в одном из российских регионов рухнули

РБК: Продажи алкоголя в Вологодской области рухнули в два раза из-за ограничений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В первый рабочий день марта продажи алкоголя в торговых сетях Вологодской области упали в два раза по сравнению с обычным уровнем. Об этом со ссылкой на источники в двух федеральных торговых сетях пишет РБК.

Динамика связана со вступлением в силу региональных ограничений на продажу спиртного, в рамках которых в рабочие дни эту продукцию можно купить только с 12 до 14 часов. Инициатором таких мер стал губернатор Георгий Филимонов, утверждающий, что свободная продажа алкоголя приводит к высокому уровню смертности.

Собеседники издания отмечают, что говорить о реальном уровне снижения продаж можно будет только через несколько недель, когда люди привыкнут к новым правилами и подстроятся под них.

До вступления в силу ограничений торговые сети отвечали за 43 процента оборота розничной торговли алкоголя в области. По состоянию на 1 января 2024 года в регионе работали 7,7 тысячи магазинов розничной торговли, а самой крупной категорией в структуре оборота являлся алкоголь. На него приходилось 17 процентов от всего оборота.

Филимонов объявил о начале борьбы с алкоголизацией населения в октябре прошлого года. Главной мишенью губернатор выбрал алкомаркеты, то есть магазины, большая часть дохода которых приходится на спиртное. В том числе речь шла о федеральных сетях «Бристоль» и «Красное & Белое», их чиновник хочет полностью убрать с рынка.

В конце января стало известно, что магазины обеих сетей начали сворачивать свое присутствие в Вологодской области. На сервисах объявлений появились предложения о сдаче в аренду помещений, где находились алкомаркеты.

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