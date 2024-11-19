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00:33, 19 ноября 2024Экономика

В российском регионе предрекли боль для алкомаркетов

Губернатор Филимонов заявил, что больно ударит по алкомаркетам на Вологодчине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил свои планы резко сократить время продажи алкоголя в регионе. Об этом он рассказал «Коммерсанту» («Ъ»).

В случае одобрения региональным парламентом с 1 марта 2025 года в области в будний день алкоголь можно будет купить только в промежуток с 12 до 14 часов. Политик уверен, что эта мера поможет снизить объемы потребляемого спиртного населением. «Чтобы прекратили напиваться. Это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе», — сказал он.

Филимонов отметил, что также планируется ввести дополнительные ограничения для магазинов. Так, не смогут реализовывать алкогольную продукцию торговые точки в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые. «Эти условия и ограничение времени торговли больно ударят по "Красному и белому", "Бристолю" и прочим алкомаркетам», — резюмировал губернатор.

Ранее Филимонов рассказал, что не может равнодушно смотреть на сокращение численности населения, кратный рост алкомаркетов и «позорное» место Вологодской области во российском рейтинге трезвости.

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