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10:19, 24 января 2025Экономика

В российском регионе начали закрываться алкомаркеты

«Ведомости»: Из-за нового закона в Вологодской области закрываются алкомаркеты
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group, специализируются на продаже алкогольных напитков) начали закрываться в Вологодской области на фоне вступающего в силу 1 марта ограничения времени продажи спиртного. Об этом со ссылкой на объявления о сдаче площадей, занимаемых точками, в аренду, пишут «Ведомости».

Инициатором закона стал губернатор Георгий Филимонов, объяснивший свое решение алкоголизацией региона и сокращением численности населения. Документ разрешает розничную продажу алкоголя в будни только с 12:00 до 14:00. При этом чиновник подчеркивал, что закон направлен против этих сетей, так как они быстро расширяют присутствие в области.

Как говорится в материале, с декабря в интернете размещены как минимум десять объявлений об освобождении торговой площади, которую сейчас занимают алкомаркеты. В пресс-службе Mercury Retail Group не стали комментировать ситуацию в области, а представитель X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») и «Ашан ритейл Россия» указали, что пока не готовят закрытие магазинов, но будут внимательно следить за экономическими показателями.

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Позицию губернатора по ограничению продажи спиртного разделяют не все региональные политики. В частности, депутат Госдумы от Череповецкого одномандатного избирательного округа Алексей Канаев, представляющий «Единую Россию», уверен, что добиться заявленных целей оздоровления населения таким образом не получится.

«Продавать алкоголь круглосуточно можно в кафе и ресторанах, значит, плодиться они будут с бешеной скоростью», — объяснил он. Депутат добавил, что столь же стремительно в области начнет развиваться самогоноварение, а в магазинах с 12 до 14 часов появятся очереди, как в советское время.

В свою очередь, политолог Алексей Макаркин предупредил, что на быструю отмену закона рассчитывать не стоит. Прецедентов такой политики в стране нет, поэтому ретейлеры и власти других регионов будут внимательно следить за экспериментом.

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