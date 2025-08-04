Основатель сети «Красное & Белое» опроверг уход из Вологодской области

Студенников назвал ложью слова об уходе «Красное & Белое» из Вологодской области

Основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал ложью слова губернатора Георгия Филимонова об уходе компании из Вологодской области. Слова главы сети приводит РБК.

Глава региона ранее сообщил, что «Красное & Белое» уходит из региона по заявлению владельца. Собственникам помещений, где ранее располагались алкомаркеты, он посоветовал разместить заведения общепита. «Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — пояснил он.

Позднее основатель сети Сергей Студенников опроверг слова Филимонова и назвал новости об уходе из региона ложью.

Магазинам «Красное & Белое» в Вологодской области запретили продавать алкоголь с 25 июля. Потерю лицензии на продажу объяснили нарушениями, которые допустила сеть. Филимонов призвал не сравнивать введенные меры с сухим законом советских времен, поскольку в барах и ресторанах, а также по выходным в магазинах алкоголь продается в прежнем режиме.