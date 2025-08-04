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12:51, 4 августа 2025Экономика

Губернатор Вологодской области заявил об уходе сети «Красное и Белое»

Филимонов: «Красное и Белое» уходит из региона по заявлению владельца
Вячеслав Агапов

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Сеть магазинов «Красное и белое» уходит из региона по заявлению владельца. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

По словам главы региона, действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом с 1 августа по заявлению владельца.

«Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — пояснил он.

Жителям региона, которые потеряют рабочие места в связи с уходом сети алкомаркета, пообещали помочь с поиском работы. Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети посоветовали отдавать предпочтение бизнесу, который развивается в сфере общепита.

«Готовы сопровождать каждого, подобрать варианты, исходя из личных предпочтений и имеющихся вакансий на рынке труда», — заверил губернатор, — Мы, со своей стороны, готовы оказать предпринимателям поддержу по нашей программе «5:3:3» и выдать льготный займ на создание кафе, пекарни, ресторана или другой точки общепита»

В Вологодской области с 1 марта действует ограничивающий продажу алкоголя закон. По словам губернатора, в начале года в регионе работало 610 алкомаркетов, сейчас закрылись уже 346 из них.

Магазинам «Красное и Белое» в Вологодской области запретили продавать алкоголь с 25 июля. Потерю лицензии на продажу объяснили нарушениями, которые допустила сеть. Филимонов призвал не сравнивать введенные меры с сухим законом советских времен, поскольку в барах и ресторанах, а также по выходным в магазинах алкоголь продается в прежнем режиме.

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