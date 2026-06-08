Мужчины вспомнили о глупых и при этом сработавших намеках на секс

Мужчины вспомнили о намеках на секс, показавшихся им глупыми, но все-таки сработавших. Своими историями пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один пользователь вспомнил, как расслаблялся в ванне и переписывался с коллегой, которая ему нравилась. Женщина призналась, что хочет послать другому мужчине интимные фото, но отметила, что не уверена в снимках.

Повинуясь внезапному порыву, я попросил ее прислать их мне на оценку, что она и сделала. Я сказал, что фото были просто великолепны, предложил ей забыть о другом парне и прийти ко мне, что она и сделала. В итоге мы встречались три года и до сих пор остаемся хорошими друзьями crustlord666 пользователь Reddit

Другой напомнил супруге, что ей скоро 40 лет.

Я сказал жене, что у нее последний шанс заняться сексом в тридцать с лишним лет. Не ожидал, что это сработает, и очень удивился спустя пять минут

Huge_Mistake_3139 пользователь Reddit

Третьему мужчине смешной намек сделала сама будущая супруга, когда заболела гриппом.

Она сказала: «Эй, хочешь переспать со мной, пока у меня жар? это будет непохоже ни на что, что ты когда-либо испытывал» Было было потрясающе, и теперь я никогда не упускаю шанса, когда она больна Bloody-stools пользователь Reddit

Ранее пользователи сети перечислили поводы партнеров для расставания с ними, которые считают самыми жалкими. Одну девушку партнер бросил в надежде, что она будет умолять его вернуться.