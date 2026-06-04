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Забота о себе
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10:39, 4 июня 2026Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили самые жалкие поводы для расставания

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: yourphotopie / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины перечислили поводы партнеров для расставания с ними, которые считают самыми жалкими. Своими историями пользователи сети поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Одну девушку партнер бросил в надежде, что она будет умолять его вернуться.

Он порвал со мной. Но когда я согласилась с его решением, он запаниковал. Оказалось, он планировал притвориться, что расстается со мной, чтобы я умоляла его остаться. Тогда бы он был альфа-самцом в наших отношениях, а я бы делала все, что он скажет

bawkbawksloveпользовательница Reddit

Другого пользователя возлюбленная оставила после тяжелой болезни, сославшись на изменения в его личности.

«Ты стал другим человеком». Это через два месяца после того, как я еле пережил острую почечную недостаточность. Все это время я пролежал в больнице

Анонимпользователь Reddit
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«Ты похож на Лиама Хемсворта: хорошо выглядишь, но не привлекаешь меня». Где моя компенсация эмоционального ущерба, когда она так нужна?

Upstairs_Eggplant_24пользователь Reddit

Ранее матери, разочаровавшиеся в своих взрослых детях, назвали причины перемены своего отношения. Одну женщину отвратило от дочери ее отношение к собственным детям.

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