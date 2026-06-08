Звезда «Очень страшного кино» в прозрачном наряде и без трусов снялась для журнала

55-летняя актриса Реджина Холл в откровенном платье снялась для журнала Numero

Американская актриса Реджина Холл в откровенном наряде поучаствовала в съемке для нидерландской версии журнала Numero. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте модного издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя звезда «Очень страшного кино» снялась для обложки в прозрачном облегающем платье, оформленном белыми и черными перьями. При этом она позировала на камеру без бюстгальтера и трусов, стоя у кушетки с лежащим манекенщиком в маске инопланетянина.

Кроме того, знаменитость предстала в фотосессии в платье, верх которого был выполнен из прозрачной кружевной ткани, а низ — кожаной юбки. Кроме того, она накинула на плечи дубленку с мехом.

5 июня состоялась премьера продолжения «Очень страшного кино». Реджина Холл вернулась к своей культовой роли Бренды Микс.

Ранее сообщалось, что американская актриса Алекса Деми также в откровенном виде попала на обложку журнала i-D.

