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16:42, 18 июля 2026Россия

Бастрыкин потребовал доклад о массовом отравлении в Ставропольском крае

Бастрыкин потребовал доклад о массовом отравлении гостей базы отдыха в Ставропольском крае
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по уголовному делу о массовом отравлении гостей на базе отдыха в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте СК.

Следственными органами СК по Ставропольскому краю было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей»), сказано в сообщении. Были назначены экспертизы с целью установления источника заражения.

Кроме того, Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову представить доклад о ходе расследования.

В результате массового отравления на базе отдыха возле села Новоселицкое пострадали 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Шести пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, причиной стал возбудитель сальмонеллеза. Деятельность гостиничного комплекса была приостановлена.

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