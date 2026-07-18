Количество отравившихся на базе отдыха в российском регионе увеличилось вдвое

На базе отдыха в Ставропольском крае отравились 80 человек

Количество пострадавших в результате массового отравления на базе отдыха возле села Новоселицкого в Ставропольском крае увеличилось вдвое. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе следственного управления СК России по региону заявили, что за медицинской помощью обратились 80 человек. «По предварительным данным, в настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 80 человек, отдыхавших на базе в Новоселицком округе, в том числе 21 несовершеннолетний», — рассказали в ведомстве.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, шестерым из них понадобилась госпитализация. В данный момент следственные органы выясняют, чем именно отравились отдыхающие. Следователи осмотрели пищеблок гостиничного комплекса и изъяли образцы продуктов.

О массовом отравлении на базе отдыха в Ставропольском крае стало известно ранее 18 июля. В изначальном сообщении говорилось, что за помощью обратились 40 человек.