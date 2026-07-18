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13:44, 18 июля 2026Россия

В Ставропольском крае раскрыли причину массового отравления

СК РФ по Ставрополью: Причиной массового отравления на базе отдыха стал сальмонеллез
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Причиной массового отравления на базе отдыха в Ставропольском крае стал возбудитель сальмонеллеза, обнаруженный в продуктах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по региону.

«Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха. С целью установления источника заражения и механизма передачи возбудителя назначены лабораторные экспертизы», — отмечается в заявлении ведомства.

В управлении СК подчеркнули, что деятельность гостиничного комплекса на данный момент приостановлена.

О массовом отравлении на базе отдыха в Ставрополье стало известно 18 июля. По предварительным данным, за помощью обратились 80 человек.

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