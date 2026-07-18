Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:04, 18 июля 2026Экономика

В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

С 1 сентября в России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми с 1 сентября текущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко РИА Новости.

По словам чиновника, при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики получат возможность отсрочить платежи или уменьшить их размер на срок до 18 месяцев. «При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им возраста полутора лет, а при усыновлении — не позднее чем через 18 месяцев со дня усыновления», — уточнил собеседник издания.

Материалы по теме:
«Супермегаправославный» Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
«Супермегаправославный»Как книга экс-губернатора о пророчествах, Нибиру и Украине взволновала российский регион
20 апреля 2022
«Он сказал, приходите спасать Россию» 15 лет назад умер Борис Ельцин. Что сегодня о нем думают соратники и противники?
«Он сказал, приходите спасать Россию»15 лет назад умер Борис Ельцин. Что сегодня о нем думают соратники и противники?
22 апреля 2022
Что изменится в жизни россиян с 1 мая: Ставки по ипотеке, выплаты на детей и повышение пенсий
Что изменится в жизни россиян с 1 мая:Ставки по ипотеке, выплаты на детей и повышение пенсий
1 мая 2022

Аксененко пояснил, что такой метод поможет семьям снизить финансовую нагрузку в самый сложный период и не допустить образования просроченной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. При этом эксперт подчеркнул, что новый механизм будет также применяться к ипотечным договорам, оформленным до 1 сентября 2026 года.

Ранее в июле ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября. Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин анонсировал, что длительность льготного периода составляет до полутора лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Лавров «сверил часы» с главой МИД ОАЭ
    Первый удар «Орешника» связали с разработкой ракет Киевом
    ВС России поразили три украинских сухогруза
    В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ
    Российский город затопило из-за сильнейших ливней
    Российский маркетплейс сделал заявление о выплатах пострадавшим от атак
    В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми
    Жительница Белгородской области погибла после удара ВСУ
    Статую Свободы затянуло дымом
    Хакеры взломали сайт президента Кении и потребовали выкуп в 25 миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok