В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

С 1 сентября в России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми

В России заработают новые правила ипотечных каникул для семей с детьми с 1 сентября текущего года. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко РИА Новости.

По словам чиновника, при рождении или усыновлении второго и последующих детей заемщики получат возможность отсрочить платежи или уменьшить их размер на срок до 18 месяцев. «При рождении ребенка льготный период должен завершиться не позднее достижения им возраста полутора лет, а при усыновлении — не позднее чем через 18 месяцев со дня усыновления», — уточнил собеседник издания.

Аксененко пояснил, что такой метод поможет семьям снизить финансовую нагрузку в самый сложный период и не допустить образования просроченной задолженности по платежам, на которые распространяются каникулы. При этом эксперт подчеркнул, что новый механизм будет также применяться к ипотечным договорам, оформленным до 1 сентября 2026 года.

Ранее в июле ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября. Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин анонсировал, что длительность льготного периода составляет до полутора лет.