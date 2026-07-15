Ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября

Депутат Игошин анонсировал с 1 сентября ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 года

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что с 1 сентября вступит в силу закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Его слова приводит ТАСС.

Депутат анонсировал, что длительность льготного периода составляет до полутора лет. При этом ипотечные каникулы завершатся, когда ребенок достигнет полутора лет.

Известно, что в первые шесть месяцев льготного периода россиянин полностью освобождается от платежей, а седьмого по восемнадцатый месяц начисляются проценты, которые следует оплатить после окончания каникул.

«Важно: закон действует и для тех, кто взял ипотеку до 1 сентября 2026 года. То есть если у вас уже есть ипотека и вы планируете второго ребенка — каникулы вам тоже доступны», — заключил парламентарий.

Ранее эксперт по недвижимости для жизни и инвестиций Антон Кремнев заявил, что оптимальным размером первоначального взноса по семейной ипотеке должны быть от 50 процентов от стоимости жилья. По его мнению, именно этот уровень позволяет рассчитывать на наиболее комфортную долговую нагрузку.