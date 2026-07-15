Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:10, 15 июля 2026Экономика

Ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября

Депутат Игошин анонсировал с 1 сентября ипотечные каникулы для семей с детьми до 1,5 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что с 1 сентября вступит в силу закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 года при рождении второго или последующего ребенка. Его слова приводит ТАСС.

Депутат анонсировал, что длительность льготного периода составляет до полутора лет. При этом ипотечные каникулы завершатся, когда ребенок достигнет полутора лет.

Материалы по теме:
Можно ли взять ипотеку выгодно? Аннуитетные и дифференцированные платежи
Можно ли взять ипотеку выгодно?Аннуитетные и дифференцированные платежи
13 августа 2022
Фанерные небоскребы. Мировой бум деревянных высоток добрался до России. Окажутся ли они дешевле и безопаснее бетонных?
Фанерные небоскребы.Мировой бум деревянных высоток добрался до России. Окажутся ли они дешевле и безопаснее бетонных?
23 октября 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Известно, что в первые шесть месяцев льготного периода россиянин полностью освобождается от платежей, а седьмого по восемнадцатый месяц начисляются проценты, которые следует оплатить после окончания каникул.

«Важно: закон действует и для тех, кто взял ипотеку до 1 сентября 2026 года. То есть если у вас уже есть ипотека и вы планируете второго ребенка — каникулы вам тоже доступны», — заключил парламентарий.

Ранее эксперт по недвижимости для жизни и инвестиций Антон Кремнев заявил, что оптимальным размером первоначального взноса по семейной ипотеке должны быть от 50 процентов от стоимости жилья. По его мнению, именно этот уровень позволяет рассчитывать на наиболее комфортную долговую нагрузку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?
    Россиян предупредили о неожиданных задержаниях в ЕС
    Названы сроки нового конфликта США и Ирана
    Перечислены способы увеличения памяти смартфона
    Ряду россиян анонсировали ипотечные каникулы с 1 сентября
    Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану словами «ничего не останется»
    Подмосковный дачник до смерти избил гостью на своем дне рождения
    Мужчина бросил взгляд на кружку кофе и попросил свою девушку немедленно съехать
    Раскрыта ошибка Зеленского на параде в Париже
    В ДНР уничтожили начальника отдела БПЛА пограничного отряда Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok