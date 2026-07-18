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16:35, 18 июля 2026Мир

Захарова назвала слова главы Palantir достойными его нацистских кумиров

Захарова: Слова главы Palantir Карпа о культурах достойны его нацистских кумиров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Алекс Карп

Алекс Карп. Фото: Tasos Katopodis / Getty Images for Jacob Helberg

Слова главы IT-компании Palantir Алекса Карпа о зарубежных культурах из его книги «Технологическая республика» достойны его нацистских кумиров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Оттуда же мысли достойные нацистских кумиров Карпа: "Некоторые культуры произвели жизненно важные достижения. Другие оказались посредственными, а то и хуже — регрессивными и вредными"», — подчеркнула дипломат.

Захарова также обратила внимание на мнение Карпа о послевоенной Германии. По его словам, «кастрация» Германии и Японии должна быть отменена, а Европа «платит высокую цену» за демилитаризацию нацистской Германии. Представитель МИД отметила, что стремительная ремилитаризация фашизма является следствием «общезападной расистской, колониальной логики, где есть высшие нации и недостойные культуры».

Ранее Захарова заявила, что Palantir является одной из самых больших угроз современному миру.

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