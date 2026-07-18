Захарова назвала сотрудничающую с ВСУ Palantir одной из самых больших угроз миру

Американская IT-компания Palantir, сотрудничающая в том числе и с Вооруженными силами Украины (ВСУ), является одной из самых больших угроз современному миру. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Palantir – одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в Минобороны и Минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства», — высказалась дипломат.

Захарова раскритиковала тезисы главы корпорации Алекса Карпа в книге «Технологическая республика» о необходимости отмены «кастрации» Германии и Японии (имеется в виду их демилитаризация — прим. «Ленты.ру») после Второй мировой войны, а также о вкладе различных народов в мировую культуру, назвав их «достойными нацистских кумиров» предпринимателя. Она также указала, что руководителем Palantir в Британии и Европе является Луис Мосли, внук главы Британского союза фашистов.в 1930-е годы Освальда Мосли.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что основным способом заработка Palantir являются контракты с военными ведомствами стран мира и поддержка воюющих сторон платформами исскуственного интеллекта. Она отметила, что система Maven Smart System корпорации Palantir стала центральным инструментом целеуказания Пентагона во время операции против Ирана, а также помогает ВСУ наносить удары с помощью беспилотников.

Ранее The Times заявила о планах НАТО отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven. Утверждается, что на прошлой неделе система Maven достигла полной технической готовности.