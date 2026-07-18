Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 18 июля 2026Мир

Захарова назвала одну из самых больших угроз современному миру

Захарова назвала сотрудничающую с ВСУ Palantir одной из самых больших угроз миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и гендир Palantir Technologies Алекс Карп

Владимир Зеленский и гендир Palantir Technologies Алекс Карп. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Американская IT-компания Palantir, сотрудничающая в том числе и с Вооруженными силами Украины (ВСУ), является одной из самых больших угроз современному миру. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Palantir – одна из самых больших угроз современному миру. Гигантская военная корпорация с контрактами и связями в Минобороны и Минздравах стран Запада, которой управляют открытые фашисты, считающие себя новыми мессиями антихристианства», — высказалась дипломат.

Захарова раскритиковала тезисы главы корпорации Алекса Карпа в книге «Технологическая республика» о необходимости отмены «кастрации» Германии и Японии (имеется в виду их демилитаризация — прим. «Ленты.ру») после Второй мировой войны, а также о вкладе различных народов в мировую культуру, назвав их «достойными нацистских кумиров» предпринимателя. Она также указала, что руководителем Palantir в Британии и Европе является Луис Мосли, внук главы Британского союза фашистов.в 1930-е годы Освальда Мосли.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что основным способом заработка Palantir являются контракты с военными ведомствами стран мира и поддержка воюющих сторон платформами исскуственного интеллекта. Она отметила, что система Maven Smart System корпорации Palantir стала центральным инструментом целеуказания Пентагона во время операции против Ирана, а также помогает ВСУ наносить удары с помощью беспилотников.

Ранее The Times заявила о планах НАТО отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven. Утверждается, что на прошлой неделе система Maven достигла полной технической готовности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Перекрытие доступа ВСУ к морю и ликвидация топливной инфраструктуры Украины. Каковы итоги ударов ВС России за сутки?
    Футболист сборной России перешел из «Локомотива» в «Краснодар»
    Захарова назвала одну из самых больших угроз современному миру
    Промах американских Patriot показали на видео
    Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа
    В Иране назвали количество жертв после возобновления авиаударов США
    В МИД России раскрыли причины кадровых перестановок на Украине
    В письме Писториуса Федорову увидели скрытый упрек в адрес Зеленского
    Стало известно о возможном примирении принца Гарри с семьей
    Число жертв лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok