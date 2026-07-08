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22:46, 8 июля 2026Мир

НАТО начнет отслеживать передвижение российских войск

Times: НАТО будет отслеживать передвижение российских войск с помощью системы Maven
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press

Основанная на искусственном интеллекте (ИИ) военная система Maven от компании Palantir будет отслеживать передвижения российских войск для НАТО. Об этом сообщает Times.

Утверждается, что на прошлой неделе система Maven достигла полной технической готовности. Данная система собирает предоставляемые членами НАТО данные.

«Она будет показывать расположение [войск] на восточном фланге НАТО, передавать подробную информацию о передвижении российских сил, предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы, которые требуют реакции альянса, и выявлять цели для ударов», — указано в статье.

Ранее в России не увидели угрозы в появлении самолетов США у границ Калининградской области. «Это всего лишь демонстрационный жест и угрозы нам не несет», — посчитал советник губернатора Калининградской области по безопасности Андрей Козлов.

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