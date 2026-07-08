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21:29, 8 июля 2026Россия

В России не увидели угрозы в появлении самолетов США у границ Калининградской области

Герой России Козлов: Самолет-разведчик у границ Калининградской области не несет угрозы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Советник губернатора Калининградской области по безопасности Герой России Андрей Козлов в беседе с ТАСС заявил, что не видит угрозы в появлении американского самолета-разведчика у границ региона.

Он подчеркнул, что система безопасности круглосуточно следит за воздушным пространством, а любые провокации, в том числе пересечение российской границы, не останутся без ответа.

«Это всего лишь демонстрационный жест и угрозы нам не несет», — добавил Козлов. Он указал, что вылет таких самолетов является стандартным для НАТО мероприятием для разведки и демонстрации силы.

Эксперт напомнил позицию президента России Владимира Путина о том, что у Москвы есть все средства, чтобы «"сровнять с землей" страны, которые попытаются напасть на Калининградскую область».

Ранее российский военкор Юрий Котенок рассказал о появлении американских военных самолетов у границ Калининградской области. Противолодочный Boeing P-8A Poseidon ВВС США плотно работает недалеко от границ Калининградской области, рассказал он. Он также сообщил, что в этом районе присутствовал самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis.

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