На Украине обеспокоились развертыванием ВС России комплексов «Пересвет-М»

На Украине заявили о развертывании ВС России комплексов «Пересвет-М» против Starlink

На Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России развертывают все большем комплексов, вероятно, «Пересвет-М», предназначенных для противодействия спутникам Starlink. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Это происходит как в тылу, так и в прифронтовой полосе», — говорится в публикации.

Ранее издание отмечало, что под комплексом «Пересвет-М» украинская сторона понимает мобильное средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против Starlink, тогда как в России имеется лазерная система «Пересвет».

Ранее военный эксперт, обозреватель и журналист Александр Артамонов заметил, что до конца лета планируются испытания первого прототипа лазерного антидронового комплекса в рамках проекта «Посох», который может поражать беспилотники Вооруженных сил Украины с дистанции до 1500 метров.

В том же месяце первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия в теории может сбивать спутники Starlink с земли, например лазерным комплексом «Пересвет».