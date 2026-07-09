В России заявили о возможности сбивать спутники Starlink с земли

Депутат ГД Журавлев: Россия может сбивать спутники Starlink с земли

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия в теории может сбивать спутники Starlink с земли. Его цитирует «Газета.Ru».

По словам парламентария, спутники Илона Маска служат системой наведения по российским регионам для украинских ударов. Однако на сегодняшний день Россия придерживается международных договоренностей, согласно которым запрещено появление в космосе любого оружия.

«Нужно прекратить играть в благородство –- тем более, что наши враги давно уже наплевали на все соглашения такого рода , такое оружие у нас имеется. Мы можем не из космоса сбивать, а можем сбивать с земли. Такие установки у нас имеются», — обозначил Журавлев.

Он уточнил, что речь идет о комплексе «Пересвет», который представляет собой лазерную установку, которая уничтожает спутники.

«С одной стороны, эскалация, с другой –- это несомненно поможет нашим войскам на линии фронта, а ничего важнее этого сейчас и быть не может», — заключил Журавлев.

Ранее стало известно, что Украина запросила США открыть доступ к системе Starlink через территорию России для усиления масштабов ударов вглубь страны по энергетической и военной инфраструктуре. До этого президент США Дональд Трамп одобрил атаки на Россию, назвав это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».