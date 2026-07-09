Раскрыта просьба Украины к США для усиления ударов вглубь России

WSJ: Украина просит США открыть доступ к Starlink через территорию России для ударов

Украина просит США открыть доступ к системе Starlink через территорию России для усиления масштабов ударов вглубь страны по энергетической и военной инфраструктуре. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, украинский лидер Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с американскими законодателями и другими союзниками Киева перед своей встречей с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины вглубь России. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США рассматривают возможность помочь Украине наносить удары вглубь России, «чтобы Москва видела, как сложно защищать свое воздушное пространство».