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11:44, 29 июля 2026Спорт

Бывшего бойца UFC обвинили в террористических угрозах

Бывшего бойца UFC Энтони Смита обвинили в террористических угрозах
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: William Purnell / Imagn Images / Reuters

Бывшего бойца Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Смита обвинили в террористических угрозах. Об этом сообщает MMA Fighting.

Смита арестовали в штате Небраска, США. Ему предъявили обвинения в террористических угрозах, незаконном лишении свободы первой степени, а также в покушении на бытовое насилие первой степени. Обстоятельства случившегося не раскрываются. Максимальное наказание по каждому из этих пунктов обвинения предусматривает до трех лет лишения свободы, 18 месяцев надзора после отбытия тюремного срока и штраф до десяти тысяч долларов. Вопрос о мере пресечения в адрес спортсмена и залоге рассмотрят в среду.

В 2019 году Смит претендовал на чемпионский пояс в UFC в полутяжелом весе. Тогда он проиграл Джону Джонсу. Спортивная карьера Смита завершилась в 2025 году. Он провел 61 поединок, в котором одержал 39 побед и потерпел 22 поражения.

Ранее суд отказал в иске российскому бойцу MMA Федору Емельяненко в отношении издательства АСТ и писательницы Анастасии Ивановой. Спортсмен хотел взыскать 12,66 миллиона рублей в счет упущенной выгоды и 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он требовал прекратить распространение и рекламу книги о нем в текущем оформлении.

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