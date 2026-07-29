Минобороны доложило о взятии Россией еще двух населенных пунктов в зоне СВО

Минобороны: Российские военные взяли Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

Российские бойцы установили контроль еще в двух населенных пунктах в зоне специальной военной операции (СВО). Речь идет о Новой Сечи в Сумской области и Светлом в Донецкой Народной Республике (ДНР). О взятии доложило Минобороны РФ в ходе очередного брифинга.

В ведомстве уточнили, что операцию по освобождению донецкого населенного пункта проводили подразделения из группировки войск «Центр». А Новую Сечь в Сумской области заняли представители группировки «Север».

Как отметили в Минобороны, противник потерял в зоне действия «Севера» до 200 бойцов, а в зоне действия «Центра» — до 340 человек.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли населенный пункт Благодатное в Запорожской области. Тогда операцию по освобождению провели представители группировки войск «Восток».

Еще раньше российские бойцы установили контроль над селом Артельное Харьковской области.