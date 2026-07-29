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11:42, 29 июля 2026Мир

Лавров заявил о попытках Запада настроить людей против власти

Лавров: Запад воюет с Россией, пытаясь настроить людей против власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Страны Запада воюют с Россией, пытаясь настроить людей против власти. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД, к моменту начала специальной военной операции российское общество «было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем». Лавров добавил, что Запад был этим недоволен.

«Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации», — подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что против России ополчился весь западный мир.

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