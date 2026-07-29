Лавров заявил о попытках Запада настроить людей против власти

Страны Запада воюют с Россией, пытаясь настроить людей против власти. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
По словам главы МИД, к моменту начала специальной военной операции российское общество «было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем». Лавров добавил, что Запад был этим недоволен.
«Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти и готовили провокации», — подчеркнул министр.
Ранее Лавров заявил, что против России ополчился весь западный мир.