Стало известно об атаке ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы с Украиной

Бречалов: Над Удмуртией сбили беспилотник ВСУ

Над Удмуртией сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Бречалов в Telegram.

«Сегодня пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор.

Регион расположен в 1300 километрах от границы с Украиной. Предварительно, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. «На месте работают оперативные службы», — уточнил Бречалов.

Самый массированный удар по Удмуртии за последнее время был нанесен 27 июля. Сообщалось о сбитии украинских беспилотников над регионом России. Какой именно объект пытались атаковать ВСУ, не уточнялось.