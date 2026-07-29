Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 29 июля 2026Россия

Стало известно об атаке ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы с Украиной

Бречалов: Над Удмуртией сбили беспилотник ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Удмуртией сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Александр Бречалов в Telegram.

«Сегодня пресечена попытка атаки со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор.

Регион расположен в 1300 километрах от границы с Украиной. Предварительно, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано. «На месте работают оперативные службы», — уточнил Бречалов.

Самый массированный удар по Удмуртии за последнее время был нанесен 27 июля. Сообщалось о сбитии украинских беспилотников над регионом России. Какой именно объект пытались атаковать ВСУ, не уточнялось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Земля очень важна». Зеленский сделал заявление о возвращении Крыма и вновь раскритиковал позицию НАТО по Украине
    Платок россиянки лишил супругов-пенсионеров золота и денег
    Wildberries остановил работу своего склада в Рязани
    Бывшего бойца UFC обвинили в террористических угрозах
    Лавров назвал «главные боеголовки» против России
    Лавров заявил о попытках Запада настроить людей против власти
    Названы захваченные клещами-гигантами регионы России
    Власти Таджикистана отреагировали на сообщения о запрете хиджаба и длинных бород
    Стало известно об атаке ВСУ на регион России в 1300 километрах от границы с Украиной
    Дроны атаковали российское предприятие в 2 тысячах километров от границы с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok