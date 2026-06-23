Разоблачено тайное общество миллиардеров, политиков и военных. Они обсуждают третью мировую войну и создание сект

В США разоблачили состав тайного общества, основанного Питером Тилем

Благодаря утечке данных стало известно о тайном обществе миллиардеров, политиков и военных, которое создал Питер Тиль — крупный ИТ-инвестор и основатель компании Palantir, которая собирает и обрабатывает информацию для Пентагона и спецслужб. Согласно утекшим документам, в этом году они будут обсуждать третью мировую войну, будущее Ирана, вечную жизнь и искусственный интеллект на Тайване. «Лента.ру» выяснила, кто участвует в этом клубе.

Что известно о закрытом клубе Dialog, который основал миллиардер Питер Тиль

Закрытый клуб под названием Dialog появился в 2006 году и с тех пор собирается каждый год. У его истоков стояли основатель Palantir Питер Тиль и предприниматель Аурен Хоффман, возглавлявший фирму, которая массово шпионила за людьми при помощи мобильных телефонов и продавала собранную информацию.

Как произошла утечка По небрежности создателей сайта клуба список участников оказался встроен прямо в исходный код его страниц, В браузере эти данные не видны, но их можно без труда просмотреть при помощи инструментов для веб-разработчиков. Первой на эту оплошность обратила внимание швейцарская хактивистка maia arson crimew. Журналисты Wired выяснили, что в этот список включены не только члены клуба, и сторонние люди, которые лишь получали приглашения, в том числе много лет назад. Помимо него, изданию удалось получить регистрационный список ретрита, который Dialog собирается провести в 2026 году. Эти данные, которые не публиковались в открытом доступе, журналистам передал анонимный источник. Вторая база данных содержала особенно чувствительную информацию. Для каждого из почти двухсот гостей в ней были указаны домашние адреса, контакты, даты рождения, фотографии, контакты для экстренной связи, сведения об аллергиях, а также указанные самими участниками политические взгляды.

Попасть в клуб можно только по приглашению, а встречи проходят в режиме строгой конфиденциальности. Известно о более чем тысяче зарегистрированных участников, которые оплатили регистрационный взнос. Он составляет не менее 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей), а для отдельных гостей суммы достигают десятков тысяч долларов (миллионы рублей). Все зависит от того, сочтут ли этого человека полезным для Dialog.

Судя по документам, которые попали в распоряжение журналистов, основные критерии отбора участников — это деньги и слава

Специальный алгоритм делит кандидатов на три категории в зависимости от богатства и влиятельности. Высшая категория, обозначаемая латинской буквой C, состоит из самых известных и влиятельных людей. Большинство получили оценку B, а самая непрестижная категория A досталась в основном давним, но менее заметным членам.

Сейчас организация готовится к расширению и планирует построить постоянный кампус в пригороде города Вашингтон — поближе к американским законодателям.

Питер Тиль (в центре) Фото: Drew Angerer / Getty Images

На собрании Dialog будут обсуждать Третью мировую войну, будущее Ирана и вечную жизнь

Участникам Dialog запрещено разглашать темы, которые обсуждают на собраниях организации, однако утечка приоткрыла завесу тайны. Значительная часть программы посвящена геополитике и военным действиям: в этом году на Dialog будут говорить о Третьей мировой войне, технологиях на поле боя и будущем Ирана.

Среди гостей ожидаются действующие военные и бывшие руководители спецслужб — вплоть до главнокомандующего силами НАТО в Европе и главы Европейского командования ВС США

Отдельная сессия посвящена способам продлить жизнь — эта тема давно волнует Питера Тиля, в свое время платившего десятки тысяч долларов за регулярные переливания крови, выкачанной у 18-летних доноров. Судя по утекшим документам, в Dialog состоят люди, которым есть, что об этом сказать, — например, биохакер Брайан Джонсон, известный радикальными экспериментами над собственным организмом.

Также в расписании 2026 года присутствует лекция о том, как купить счастье за деньги и выступление основателя религиозного сервиса Pray.com, которое называется «Сделай секту сам». Клуб заботится и о сексуальной жизни участников. Одиноким миллиардерам и политикам предлагают заполнить анкету и через отдельное приложение подбирают им подходящие пары для знакомств.

Питер Тиль Фото: Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

Dialog объединяет богатейших людей мира, политиков, военных и королевских особ

В списке участников клуба упоминаются миллиардер Илон Маск, зять президента США Джаред Кушнер, сооснователь Palantir Джо Лонсдейл и бывший глава Google Эрик Шмидт. Из американских чиновников и политиков в документах фигурируют министр финансов Скотт Бессент, бывший министр финансов Лоуренс Саммерс, министр армии США Дэн Дрисколл, сенаторы Тед Круз и Кори Букер и конгрессмен Джим Хаймс.

Отдельную группу образуют руководители американских компаний, работающих с искусственным интеллектом. Компанию OpenAI, разработавшую ChatGPT, представляет ее президент Грег Брокман, а создателей Claude — директор Anthropic по международным вопросам Майкл Селлитто.

Список выходит далеко за пределы Америки. Среди иностранных участников The Guardian называет членов саудовской королевской семьи и высших эшелонов власти Японии и Великобритании

В собраниях Dialog участвуют бывший глава саудовской разведки принц Турки аль-Фейсала, посол Саудовской Аравии в США Риму бинт Бандар, глава кувейтской нефтяной компании шейх Наваф ас-Сабах и бывший премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси.

В списке оказалась и вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас, однако Еврокомиссия опровергла ее членство в клубе и намерение посещать встречи.

Джеффри Эпштейн Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout / Reuters

В 2014 году в клуб Dialog пригласили финансиста Джеффри Эпштейна, с которым дружил Тиль

The Guardian сообщает, что в 2014 году организаторы Dialog пригласили на ретрит финансиста Джеффри Эпштейна, который много лет дружил с Питером Тилем. Согласно документам, опубликованным Минюстом США, они познакомились в 2014 году и не разрывали отношений до 2019 года, когда Эпштейна нашли мертвым в нью-йоркской тюрьме.

Эпштейн считается создателем криминальной сети, помогавшей богатым и влиятельным людям насиловать несовершеннолетних

Известно, что Эпштейн поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом.

Приехал ли Эпштейн на встречу, неизвестно. При этом в одном из списков прошлых участников Dialog также встречается имя «Джефф Эпштейн», принадлежащее его однофамильцу — бывшему финансовому директору компании Oracle.

Питер Тиль верит в конец света и считает, что мир нужно вернуть в Средние века

Питер Тиль сделал состояние на платежной системе PayPal, которую основал вместе с Илоном Маском. Сейчас он занимается инвестициями, финансирует множество нашумевших IT-компаний и слывет своего рода серым кардиналом Кремниевой долины.

Тиль активно финансирует американских консервативных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа. Его ставленником нередко называют и нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса

Взгляды Тиля радикальны даже по меркам либертарианцев, к числу которых он себя причисляет. Он против идеи, что один человек может быть равен другому, не одобряет социальную помощь и полагает, что женщин необходимо лишить политических прав. По его мнению, мир нужно вернуть в Средние века, когда люди делились на господ и рабов и все воевали со всеми.

В последнее время Тиля захватили мысли о приближении библейского Апокалипсиса. Он второй год читает лекции о его неизбежности и утверждает, что антихрист уже среди нас, а попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.