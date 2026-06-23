Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:21, 23 июня 2026Из жизни

Разоблачено тайное общество миллиардеров с переговорами о третьей мировой, сектах и сексе

Стало известно о тайном обществе миллиардеров и политиков, обсуждающем новую мировую войну
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Благодаря утечке информации стало известно о тайном обществе миллиардеров и политиков, которое создал основатель Palantir Питер Тиль. Об этом сообщает издание Wired.

Закрытый клуб под названием Dialog появился в 2006 году и с тех пор собирается каждый год. Его участникам запрещено разглашать темы переговоров, которые там происходят, однако утечка приоткрыла завесу тайны. Как пишет издание Futurism, в этом году на Dialog будут обсуждать третью мировую войну и технологии поля боя. Также ожидаются сессия о сексе и выступление основателя религиозного сервиса Pray.com, которое называется «Сделай секту сам».

Судя по документам, которые попали в распоряжение журналистов, основные критерии отбора участников — это деньги и слава. Специальный алгоритм делит кандидатов на три категории в зависимости от богатства, влиятельности и пользы, которую они могут принести Dialog, Высшая категория, обозначаемая латинской буквой C, — это верхушка клуба. Она состоит из семи человек, среди которых есть самые богатые и важные люди мира.

В списке участников клуба упоминаются миллиардер Илон Маск, зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент, президент компании OpenAI Грег Брокман, вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас, члены саудовской королевской семьи, представители Японии и Великобритании.

Материалы по теме:
«Антихрист уже среди нас» Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
«Антихрист уже среди нас»Влиятельный миллиардер предрек скорый конец света и назвал имена людей, которые его приближают
17 октября 2025
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Моя суперсила — это деньги» Скрытный миллиардер скупает королей, узнает секреты Трампа и российских подлодок. Кто он?
«Моя суперсила — это деньги»Скрытный миллиардер скупает королей, узнает секреты Трампа и российских подлодок. Кто он?
31 октября 2023
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ. Почему им верят миллиардеры и ученые?
Создатель ChatGPT мог стать жертвой сектантов, ждущих конца света из-за ИИ.Почему им верят миллиардеры и ученые?
24 ноября 2023

Издание The Guardian сообщает, что в 2014 году в Dialog приглашали финансиста Джеффри Эпштейна, который создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Приехал ли он на встречу, неизвестно.

Питер Тиль — американский миллиардер, крупный ИТ-инвестор и основатель компании Palantir, которая собирает и обрабатывает информацию для Пентагона и спецслужб. Он известен радикальными политическими взглядами: по его мнению, мир нужно вернуть в Средние века, когда люди делились на господ и рабов и все воевали со всеми. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считается протеже Тиля, с самого начала финансировавшего его политическую карьеру.

Ранее Тиль предсказал скорый конец света и заявил, что антихрист уже среди нас. По его мнению, попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российский город обрушился смерч. Повреждены почти 100 домов, пострадали 16 человек

    Разоблачено тайное общество миллиардеров с переговорами о третьей мировой, сектах и сексе

    Раскрыто отношение Израиля к связям с Россией

    Стало известно об отношении к россиянам на чемпионате мира по футболу

    Популярный напиток оказался полезен для здоровья мозга

    Названы причины детских капризов в долгих поездках на машине

    Блогер описал россиянок в США словами «считают русских мужчин вторым сортом»

    Женщина после отпуска похудела на 5,5 килограмма из-за «дьявольского марафона испражнения»

    В России указали на признаки неготовности Украины к переговорам

    Россиянам назвали предел кредитной нагрузки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok