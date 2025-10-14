Влиятельный миллиардер предсказал скорый конец света и назвал имя Антихриста

Влиятельный миллиардер Питер Тиль провел в Сан-Франциско серию лекций, на которых рассуждал о скором наступлении конца света. Он также назвал имена людей, которые могут быть Антихристом, пишет издание The Guardian.

По мнению Тиля, Антихрист уже находится среди нас, а организации вроде ООН и Международного уголовного суда, экологическое движение и попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.

Тиль полагает, что власть Антихриста будет подпитываться страхом перед экзистенциальными рисками — климатической катастрофой, искусственным интеллектом и ядерной войной. По его версии, ради предотвращения третьей мировой войны люди согласятся на единый мировой порядок, который ограничит научно-технический прогресс. Он считает, что реализация этого сценария уже началась.

Миллиардер не исключил, что Антихристом окажется некий неолуддит. В качестве кандидатов на эту роль он, в числе прочих, упомянул экоактивистку Грету Тунберг, противника исследований в области искусственного интеллекта Элиезера Юдковского, а также своего коллегу — инвестора Марка Андриссена, считающего, что развитие искусственного интеллекта следует ускорить, даже если это погубит мир.

Питер Тиль — миллиардер с состоянием, оцениваемым в 20,8 миллиарда долларов (1,9 триллиона рублей). В конце 1990-х он считался соратником предпринимателя Илона Маска и вместе с ним участвовал в создании платежной системы PayPal. Позднее стал первым внешним инвестором создателя компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга и основал компанию Palantir, которая занимается анализом данных для ФБР, ЦРУ и Пентагона.

Тиль активно финансирует американских консервативных политиков, в том числе президента США Дональда Трампа. В 2016 году после победы Трампа в президентских выборах он входил в команду, обеспечивающую передачу власти. Американская пресса называла вице-президента США Джей Ди Вэнса его ставленником.

Ранее сообщалось, что в 2000 году Илон Маск попал в аварию, когда хвастался перед Тилем редким автомобилем, стоящим более миллиона долларов. «Это чудо, что никто не пострадал, — признался Тиль в интервью New York Times. — Я даже не пристегнулся, хотя так делать не следует».